Vali Akın halkı dinledi

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Kırşehir Valisi İbrahim Akın, geleneksel hale getirilen 'Halk Günü' toplantısında vatandaşı dinledi.

Vatandaşların talep ve sorunlarının en kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla her ay düzenlenen halk toplantısına Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Zikri Şahin ve kurum amirleri katıldı. Vatandaşların talep ve şikayetlerinin görüşüldüğü toplantıda, Vali Akın tarafından müracaatların yasal mevzuat ve imkanlar çerçevesinde yerine getirilmesi konusunda yetkililere gerekli talimatlar verildi.

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