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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuyumcularda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu başladı

DHA

Kuyumcularda 'Sevgililer Günü' yoğunluğu başladı


Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR,(DHA) KIRŞEHİR'de kuyumcu Ahmet Durukan, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluğun başladığını söyledi. Durukan, "14 Şubat Sevgililer günü yaklaşınca yoğunluğumuz başladı. Bizler de bu vesileyle Kırşehirli usta ozanımız Neşet Ertaş'ı anmak için onun güzel sözleriyle iş yerimizi donattık" dedi.    Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar kuyumcularda tektaş yüzük, kolye ve bileklik tercih ediyor. Kentte kuyumculuk yapan Ahmet Durukan, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğuna dikkati çekerek, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğini söyledi. Bu yıl iş yerlerinde Kırşehirli ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ı andıklarını belirten Durukan, "14 Şubat Sevgililer günü yaklaşınca yoğunluğumuz başladı. İş yerimize gelen müşterilerimiz tektaş yüzük, bileklik, küpe ve kolyeye özellikle ilgi gösteriyor. Bunun dışında çeşitli pırlantalara da ilgi gösteren müşterilerimizde oluyor. Yoğunluk nedeniyle memnunuz. Bu vesileyle kredi kartı alışverişlerine olan 3 taksitin 12'ye çıkarılmasını rica ediyoruz. Bunun dışında 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle Kırşehirli usta ozanımız Neşet Ertaş'ı anmak için onun güzel sözleriyle iş yerimizi donattık. Neşet Ertaş'ı sözleri ile anmak istedik. Neşet Ertaş her bir kelimesinde insana mutluluk ve aşk yaşattırıyor. Biz de müşterilerimizin yanındayız, aşkla, sevgi ile mutluluklar diliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Serhat ERDOĞAN/KIRŞEHİR,(DHA)
2022-02-03 11:35:14

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