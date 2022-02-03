Kırşehir Valiliği'nden 'kuvvetli rüzgar' uyarısı

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Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşlara kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.



Açıklama şu şekilde:

"Güneyli rüzgarlar ve önümüzdeki günlerde kar yağışları beklendiğinden Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip dik ve eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Aynı zamanda gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların 0 derece ve altında seyretmesi beklendiğinden kar erimeleri nedeniyle gizli buzlanma riski oluştuğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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