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Kırşehir'in Mucur ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle hasta taşıyan ambulans yan yattı.

Kayseri'ye hasta bırakan S.Ö. idaresindeki 34 CRY 357 plakalı özel hastaneye ait ambulans, İstanbul'a dönerken Mucur ilçesi Obruk köyü yakınlarında yan yattı. Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlisi O.K. hafif yaralandı. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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