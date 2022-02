İl Sağlık Müdürü Bulut: "Ülkemizde her 5 ölümden biri kanser nedeniyle olmakta"

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, 'kanser günü' nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'de her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle olduğunu söyledi.

İl Müdürü Bulut açıklamasında; "Kanser, hem dünya hem ülkemiz için ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Ölüm nedenlerine bakıldığında dünya geneli için yaklaşık her 6 ölümden biri ülkemiz için ise her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir" dedi. Kanser oluşumlarında başlıca nedenlerin tütün, alkol kullanımı ve yetersiz beslenme olduğunu aktaran Bulut, "Kanser, tütün kullanımı yüksek beden kitle indeksi (fazla kilolu ya da şişman obez olma), meyve ve sebzeden fakir beslenme, yetersiz fiziksel aktivite ve alkol tüketimi gibi başlıca beş davranışsal ve beslenme ile ilgili risk faktöründen kaynaklanmaktadır. Erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme durumunun da yüksek olduğu bilinen bir gerçektir" diye konuştu. Türkiye genelinde yapılan kanser taramaları hakkında da bilgiler veren Bulut, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Ülke genelinde kanser taramaları; Birinci Basamak ve 2.3. Basamak sağlık kuruluşlarında, toplum tabanlı ve fırsatçı taramalar şeklinde yapılmaktadır. Kırsal ve dezavantajlı gruplarımıza illerimizdeki mobil tarama araçları ile de tarama hizmeti verilmektedir. Taramalarımız Covıd19 pandemisi nedeni ile 'Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi' doğrultusunda gerekli önlemler alınarak devam etmektedir. Fırsatçı taramalar ise ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Ulusal Kanser Tarama programımızda, meme kanseri taraması; 4069 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması; 30 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPVDNA ve smear testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması; 5070 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi (GGK) yapılmakta, 10 yıl da birde kolonoskopi önerilmektedir. Tarama sonrasında pozitif ya da şüpheli bulunan kişiler ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmekte ve ileri tetkikler yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yapılmaktadır. "

