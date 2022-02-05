Gömülü bulunan çiftin sanıkları müebbet istemiyle yargılanacak "Çok kan akmaması için leğene konulup römorkla taşındı"

Kırşehir'in Kaman ilçesinde cesetleri dağlık arazide toprağa gömülü halde bulunan çiftin öldürülmesi olayına ilişkin, aynı aileden 8 kişi müebbet istemiyle yargılanacak.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaman ilçesi Bayramözü köyündeki dağlık arazide Osman ve Vildan Çelik'in öldürülerek gömülmüş halde bulunmasıyla ilgili tizlikle yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanıklar B.İ, H.S, K.İ, R.İ, R.İ, R.İ, R.İ. ve V.İ. hakkında 'töre saikiyle tasarlayarak öldürmek' suçundan müebbet ve tutuksuz sanık M.S. hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede; jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Osman ve Vildan Çelik çiftinin cansız bedenlerinin 2 Ocak 2021 tarihinde Bayramözü köyünde dağlık arazide toprağa gömülü halde bulunduğu yer alıyor. Davanın ilk duruşması, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Mayıs tarihinde görülecek.



Çok kan akmaması için leğene koymuşlar

Olayın ardından jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan zanlılardan biri savcılığa verdiği ifadede; Vildan Çelik'in ailesinin barışma bahanesi ile Vildan Çelik ve sevgilisi Osman Çelik'i Kaman ilçesine çağırdığını söylemişti. Şahıs ifadesinde, "Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan ve Osman çifti ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Çelik'i evin banyosuna götürerek işkence edip bıçakladı. Osman Çelik, çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yara alan Osman Çelik ve Vildan Çelik, römorka konularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan, ateş edilerek öldürüldü" dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.