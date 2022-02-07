Kırşehir'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

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Kırşehir'in Özbağ beldesinde dere kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Özbağ beldesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi, Bayram S. (51) adlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan şahsın cenazesi, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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