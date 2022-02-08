Kırşehir Valiliğinden yağış uyarısı

Kırşehir Valiliği, kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

İl Valiliğinden meteorolojik değerlendirmeler kapsamında yapılan uyarıda; bugün akşam saatlerinden Perşembe günü akşam saatlerine kadar kentte kuvvetli kar yağışı beklenmesi üzerine dikkatli olunması istendi. Yapılan açıklamada; "Meteorolojiden alınan bilgilere göre, Kırşehir ve çevresinde 08 Şubat 2022 Salı günü akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların gecenin ilerleyen saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir. Yağışların 10 Şubat 2022 Perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çığ, buzlanma, don ve tipi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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