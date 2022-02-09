Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir mandıranın çatısı çöktü.
Çiçekdağı ilçesine bağlı Çiçekli köyünde yaşayan Yaşar Kılıç’ın mandırasının çatısı, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü. Tarım aletleri ve ekipmanlarının yanı sıra, hayvanlarının yemlerinin de enkaz altında kaldığını belirten Yaşar Kılıç, yardım istedi. Köy sakinleri enkazı kaldırmak için çalışma başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.