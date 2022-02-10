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Kırşehir'den Ankara Adliyesi'ne duruşmaya giden avukat kaza yaptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza Kaman ilçesi çevre yolu mevkiinde E.Ö, yönetimindeki otomobilin sürücüsünün kontrolü kaybetmesi ile meydana geldi. Şarampole devrilen otomobilde bulunan avukat E.Ö, yanında bulunan stajyeri ve çalışan personeli hafif yaralanarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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