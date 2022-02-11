'Dost Meclisi'nin konuğu Muzaffer Demirci oldu

MÜSİAD Kırşehir Şubesi, 'Dost Meclisi' sohbetleriyle iş insanlarıyla buluşuyor.

KOSGEB Müdürü Muzaffer Demirci’nin ağırladığı sohbette MÜSİAD üyelerine KOSGEB desteklemeleri hakkında bilgi verildi. Desteklemeler hakkında bilgi veren İl Müdürü Demirci; yatırım, üretim ve istihdama yönelik sanayici, esnaf ve iş kurmak isteyen girişimcilerin desteklendiğini söyledi.

KOSGEB’in çok önemli görevler üstlendiğini belirten MÜSİAD Kırşehir Başkanı Öz ise, "KOSGEB devlet teşvikleri ile sanayicimize, esnafımıza, iş kurmak isteyen girişimcilere büyük katkı ve önemli destekler sağlıyor. KOSGEB İl Müdürü Muzaffer Demirci ile KOSGEB destekleri konularında istişarelerimiz oldu, fikir alışverişinde bulunduk. Kırşehir'e kazandırılan projelerde ötürü memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

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