Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluk devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluk devam ediyor

DHA

Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluk devam ediyor


KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda alışveriş yoğunluğu devam ediyor.Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen vatandaşlar kuyumcularda tektaş yüzük, küpe, kolye ve bileklik tercih ediyor. Kentte kuyumculuk yapan Dilek Durukan, "Sevgililer Günü öncesi yoğunluğumuz devam ediyor. Sevdiklerine hediye almak isteyen müşterilerimiz alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu yoğunluk nedeniyle memnunuz. Alışveriş yapan müşterilerimiz genellikle tektaş yüzük, kolye, bileklik ve küpeye yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de Sevgililer Günü öncesi her sene büyük indirimlerimiz olur. Burada müşterilerimiz için baget yüzüklerimizi 699 TL'den satışa sunduk. Sevgililer Gününde bütün kadınların mutlu ve aşk dolu olmasını istiyoruz. Beyler 'ben eşime ne alayım?' diye düşünmesin. Her kadın baget yüzüğü sever. Yanılmayacaksınız eşinizi çok mutlu edeceksiniz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir / Merkez KIRŞEHİR (DHA)
2022-02-11 14:25:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluk devam ediyor
YEREL HABERLER Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda yoğunluk devam ...
Vali Akın, Bilim Sanat Merkezinde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Akın, Bilim Sanat Merkezinde incelemede bulundu
'Dost Meclisi'nin konuğu Muzaffer Demirci oldu
YEREL HABERLER 'Dost Meclisi'nin konuğu Muzaffer Demirci oldu
Duruşmaya giden avukat kaza yaptı
YEREL HABERLER Duruşmaya giden avukat kaza yaptı
Ekosistem, Kırşehir’de oluşturulan müze ile anlatılıyor Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer: “Müzede oluşturulan ekosistem, ilmek ilmek dokundu”
YEREL HABERLER Ekosistem, Kırşehir’de oluşturulan müze ile ...
AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine ilk yardım eğitimi
Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü
YEREL HABERLER Yoğun kar yağışında mandıranın çatısı çöktü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.