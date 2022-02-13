Sevgililer Günü öncesi kuyumculardan 'dolandırıcılık' uyarısı



KIRŞEHİR,(DHA)KIRŞEHİR'de kuyumcu Ahmet Durukan, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi internetten altın alışverişi yapan vatandaşları dolandırıcılık konusuna uyardı. Durukan, "Bu piyasada en çok karşılaştığımız olay, bir müşteri bilekliği kırıldığında bize getiriyor. İnternetten alınan bilekliğin içini kestiğimizde normalde bunların tutunması gereken 0,20 santim ile 0,40 santim arası bir yay vardır. Bu yayın içine normalde 2 gram altın koyuluyor. Ancak bazı arkadaşlar altın koymuyorlar iki sıra bakır koyuyorlar. O zaman 2 gram altın değerine geliyor. İnsanlar 2 gram bakırı altın değerinde alıyorlar" dedi. Kırşehir'de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışveriş yoğunluğu sürüyor. Kuyumcu Ahmet Durukan, Sevgililer Günü için altın alışverişlerini internetten yapan vatandaşları uyardı. Durukan, "Biliyorsunuz insanlar internetten pırlanta satışı yapıyor. Pırlanta gönderiyor hangi taş olduğunu küçük harflerle yazıyor. İnsanlar bunu okuyamıyor ve gönderilen taşlarda hep sıkıntı yaşıyorlar. Bizim sektörümüz o kadar tehlikeli bir sektör ki hırsızı, kalpazanı ve dolandırıcısı gelir bizi bulur. Yani çok zor bir meslek ile uğraşıyoruz . Sevgililer Gününde bütün dolandırıcılar bizim mesleğe odaklandı. Bu piyasada en çok karşılaştığımız olay, bir müşteri bilekliği kırıldığında bize getiriyor. İnternetten alınan bilekliğin içini kestiğimizde normalde bunların tutunması gereken 0,20 santim ile 0,40 santim arası bir yay vardır. Bu yayın içine normalde 2 gram altın koyuluyor. Ancak bazı arkadaşlar altın koymuyorlar iki sıra bakır koyuyorlar. O zaman 2 gram altın değerine geliyor. İnsanlar 2 gram bakırı altın değerinde alıyorlar. O nedenle internetten alışveriş yapan vatandaşlarımız dikkat etsin. Altın alışverişlerini bildikleri ve güvendikleri yerden yapsınlar" diye konuştu.Sevgililer Gününün fırsata çevrilmemesi gerektiğini kaydeden Durukan, "Bazı markalar çok pahalı, ona da karşıyız. Yani Sevgililer Gününde insanlara ekonomik bir şekilde altın, pırlanta satılması gerekiyor. Çalıştığımız firmalar ve biz bunu politika edindik. Sevgililer Günü çok güzel bir gün. Her evde aşk, mutluluk olsun diyoruz. Değerli taşlarımızın hepsinde indirim var. Bu vesileyle vatandaşlarımızın 14 Şubat Sevgililer Gününü kutluyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kırşehir / Merkez KIRŞEHİR (DHA)

2022-02-13 12:40:28



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