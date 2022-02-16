Kırşehir'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Kırşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, yakalanan 5 şahıs tutuklandı.

Kırşehir'de KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik takip sonrası 8 şüpheli hakkında inceleme başlatıldı. Ekipler, uyuşturucu satıcısı olduğu tespit edilen şüphelileri bir süre izledi. Eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında 1 adet tabanca, 1 hassas terazi, 27. 90 gram esrar maddesi, 19.54 gram metamfetamin ve suçlardan elde edilen 13 bin 720 liraya para yakaladı.

Emniyette ifadeleri alınan 8 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ETipi cezaevine gönderildi.

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