MHP Kırşehir İl Başkanı Kılıçdaroğlu'na kandil gönderdi MHP İl Başkanı Arif Kılıç: "Elektrikleri kesilince ışıksız kalmasın istedik"

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir İl Başkanlığı, 'elektrik faturamı ödemeyeceğim' diyen CHP Lideri Kemal Kılıçoğlu'na kandil gönderdi.

MHP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kandilin gönderildiğini belirten MHP İl Başkanı Kılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Devlet Bahçeli beyin talimatı üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'na elektrik faturasını ödemeyeceğinden dolayı kesinti olduğu zaman kullanabileceği bir kandil gönderdik" diye paylaşımda bulundu.

Kandil bulunan kargo; Kırşehir MHP İl Başkanı tarafından CHP Genel Merkezi adresine çıkarıldı.

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