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Rusya-Ukrayna krizi dünyayı altına yöneltti Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan: "Dünyada altına ciddi oranda talep var"

İHA

Kırşehirli kuyumcu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamının dünyayı gerdiğini ve dünya genlinde altına talebin arttığını söyledi.

Rusya-Ukrayna krizi dünyayı altına yöneltti Kırşehirli kuyumcu Ahmet Durukan: "Dünyada altına ciddi oranda talep var"

Kırşehirli kuyumcu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş ortamının dünyayı gerdiğini ve dünya genlinde altına talebin arttığını söyledi.
Altın alımına ciddi oranda talep olduğunu anlatan kuyumcu Ahmet Durukan, "Dünya genelinde şu anda altına talep var. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz nedeniyle Rusya'ya tepki göstermek için altına olan talep arttı" dedi.
Geçtiğimiz hafta ile bu hafta arasında ons miktarlarında ciddi değişimler olduğunu aktaran Durukan, "Dünya genelinde altının şu anda ciddi para ettiğini görmekteyiz. Doları olan yatırımcılar şu anda paraları altına yatırıyorlar. İnsanlara anlatmaktayız. Madenlerde olan altınların yüzde 80'lik kısmı çıktı. Dünya genelinde yüzde 20'lik bir altın rezervi var. Bu durum ise önümüzdeki yıllarda dünya genelinde altının olmayacağı sinyallerini veriyor. Altına para yatırırsan kazanırsın, zarar etmezsin. Altın ve toprağa yatırım yapan insanlar zarar etmemişlerdir" diye konuştu.

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