Tarihi Cacabey Medresesinde yeniden onarım çalışmaları başladı

– Kırşehir’de, Cacaoğlu Nureddin Cebrail (Cacabey) tarafından 127273 yıllarında inşa ettirilen ve dönemin fakültesi olarak görülen medrese, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından tadilat çalışmasına alındı.

Minaresinde uygulanan üç farklı tuğla örgü sistemi ile Anadolu’daki tek örnek olan Cacabey Medresesi, dogˆu batı yönünde uzanan kareye yakın dikdörtgen bir oturum alanı üzerinde inşa edilmiş kapalı avlulu bir medrese olma özelliğini de sürdürüyor. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2019 yılında tadilata alınan medresede geçici üst örtü ve raspa yapımı gerçekleştirilerek caminin çatıdan su alması önlenmiş, çatıya geçici örtü yapılması dolayısıyla üst örtü kaldırılarak kurumaya bırakılmıştı. Kuruma çalışmasının sona ermesinin ardından çalışmalar yeniden başlatıldı. Caminin restore edilmesinin yanı sıra geçtiğimiz dönem belediye tarafından yapılan açık hava astronomi müzesi var. Bu müzede uzay bilimleriyle alakalı eserler sergileniyor. Cami ile uyum sağlıyor. Şehrin tanınması açısından da önemli bir değer olarak göze çarpıyor.

Kırşehirli vatandaşlar; kent merkezinde yer alan medresenin tadilatının orijinaline uygun şekilde tamamlanarak yeniden cami olarak ibadete açılmasını istiyor.

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