Soba yakmak isterken evini yaktı

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Kırşehir’in Kaman ilçesinde bir kişi; soba yakmak isterken evi yaktı.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde ilçeye bağlı Savcılı Kışla Köyünde meydana gelen olayda O.D.; sönen sobayı yakmak istedi. Odunları tutuşturan O.D., iddiaya göre alevlerin sıçramasıyla çıkan yangına müdahale edemedi. Büyüyen alevler kısa sürede evi kapladı. İlçe itfaiye ve jandarma ekipleri yanan eve müdahale etti. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangında yaralanan ve ölen olmadı.

Jandarma ekipleri çıkan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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