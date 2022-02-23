Vali Akın, köy muhtarlarıyla bir araya geldi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, merkez ilçeye bağlı köy muhtarlarıyla bir araya geldi.



Valilikte düzenlenen toplantıda konuşan Vali Akın, muhtarlarla sık sık bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlediklerini söyledi. Muhtarlar tarafından iletilen talep ve sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya gayret ettiklerini belirten Vali İbrahim Akın, “Muhtarlarımız devlet ile vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan kişiler. Merkez ilçe köy muhtarlarımızın köyleri ile ilgili sorunlarını dinleyip tespit edeceğiz ve sorunları çözüme kavuşturmak için imkanlar doğrultusunda ilgili kurum amirleri ile birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Amacımız, köylerde yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaktır" dedi.

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerinin dinlenilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.