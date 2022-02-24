AK Parti'den 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi

Kırşehir'de, AK Parti İl Kadın Kolları Başkalığı tarafından 'Kadın Emeği, Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' konferansı verildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa; AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Züleyha Karademir, Genel Merkez Kırşehir İl Koordinatörü Sena Aktürk, Kırşehir AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer ve çok sayıda davetli katıldı. Programın açılışında konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Düğer, kadının toplumun en etkili birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu söyledi. Düğer konuşmasında; "Kadının ilerlemesi sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel ön koşullardandır. Kadın emeği, Türkiye'nin istikbali projesinde temel amacımız kadınların iş gücünde daha fazla ye almalarını sağlamak istihdama katılımlarını arttırmak yaşam kalite ve refah düzeylerini yükselterek kadınların ülke ekonomisine ve kırsal kalkınmaya katkı sağlamak için yönlendirmek ve bilgilendirilmesidir. Bu çalışmadan ana hedefimiz ise her kadının faydalanmasıdır" dedi. İl Başkanı Ünsal ise; kadının aile ve toplumun temel direği olduğunu ve kadının toplumda daha fazla varlık göstermesini önemseyerek geleceğe kadınerkek birlikte yürüneceğini geçmişteki başarılı kadın profillerinin geleceğe de yol gösterdiklerini belirtti.

Programda konuşan AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Nevin Sert, "Yapılan çalışma kapsamında 81 ilde dolaşıyoruz. Biz kadını daha güçlü kılmak istiyoruz. Elimizden gelen her türlü desteği de kadına veriyoruz. Dünyanın merkezinde kadınlar var. Nereye bakarsanız kadının imzası ve kadının eli var. Ev, okul, sokak kadının eliyle daha güzel kadının eliyle var olur. Biz kadının ayakları üzerinde durması çalışmasını yapıyoruz bunu ise iki şekilde başarabiliriz. Eğitim, İstihdam. İstihdamı kadınlarımıza nasıl sağlarız düşüncesiyle çalışma yapıyoruz" diye konuştu.

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