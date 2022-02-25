Kırşehir'de FETO operasyonu Mahrem sorumlusu ve askeri öğrenci tutuklandı

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Kırşehir'de; Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda; mahrem sorumlusu ve eski askeri öğrenci tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda mahrem sorumlusu olduğu tespit edilen R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Farklı adreslerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin kentte FETÖ, DEAŞ, PKK gibi örgütsel yapılanmalara karşı operasyonları sürüyor.

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