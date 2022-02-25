Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

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Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik operasyon düzenledi. 'Mahrem imam' R.K. ve eski askeri okul öğrencisi S.V., Kaman ilçesinde yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-02-25 10:55:31



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