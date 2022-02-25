Yolda yürürken tartıştığı iş arkadaşını bıçakladı; o anlar kamerada 



Fahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR´de H.K., aynı fabrikada çalıştığı Metin Yiğit'i (38) yolda yürüdükleri sırada çıkan tartışma sonucu bıçakla yaraladı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün Ahi Evran Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı fabrikada çalışan Metin Yiğit ve H.K., yolda birlikte yürüdükleri sırada aralarında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. H.K., cebinden çıkardığı bıçakla iş arkadaşı Metin Yiğit'i kasığından yaraladı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi, Yiğit'i Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı, H.K. ise gözaltına alındı.

Öte yandan bıçaklanma anı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, beraber yürüdükleri sırada H.K.'nin tartıştığı Metin Yiğit'i bıçakladığı anlar yer aldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-02-25 13:29:47



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