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Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR,(DHA)-STAD: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Burak Olcar, Mustafa Tosun, Faruk Yağlı

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Volkan Kılıç (Dk.68 Hakan Erçelik), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz, Zihni Temelci (Dk.90+2 Serhat Yeşilördek), Oktay Balcı (Dk90+2 Hasan Kaşıkara), Ozan Karabacak (Dk.90+2 Mehmet Halil Daniş) Osman Bodur, Sırat Yeşilördek, Nuh Aşkın, Mert Ilıman (Dk.80 Fatih Çıplak)

ISPARTA DAVRAZSPOR: Altar Han Hidayetoğlu, Kadir Turhan, Sabrican Vural, Ertuğrul Kurtuluş, Bahadır Yıldırım, Ahmet Hakan Sevinç (Dk.90+3 Akif Özerli), Cemal Kızılateş (Dk.64 Efşan Geçgin), Alp Arda (Dk.57 Furkan Bekleviç), Mustafa Diler, Atalay Gürel (Dk.64 Ozan İsmail Koç), Enes Subaşı

SARI KARTLAR: Oktay Balcı, Nuh Aşkın, Savaş Yorulmaz (Kırşehir Belediyespor), Atalay Gürel, Enes Subaşı (Isparta Davrazspor)

GOLLER: Dk. 54 Nuh Aşkın, Dk. 58 Ozan Karabacak (Kırşehir Belediyespor), Dk.16 Enes Subaşı, Dk. 33 Sabrican Vural (Isparta Davrazspor),TFF 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Isparta Davrazspor ile 2-2 berabere kaldı. (DHA) DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-02-27 15:25:37



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