Sosyal medyadan kazandıkları parayı ihtiyaç sahipleri için harcıyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sosyal medyadan kazandıkları parayı ihtiyaç sahipleri için harcıyorlar

İHA

Sosyal medyadan kazandıkları parayı ihtiyaç sahipleri için harcıyorlar

Kırşehir'in Kaman ilçesinde faaliyet gösteren yerel internet televizyonu ve sosyal medya platformu yöneticileri, internetten kazandıkları parayı ihtiyaç sahipleri için harcıyor.
3 yıldır sosyal medya üzerinden ilçeye ait haber, sokak röportajı gibi yerel yayın yapan sosyal medya platformu yönetimi Facebook üzerinden kazandıkları ücret ile ilçede ihtiyaç sahipleri için 'Sizinle Kazandık, Size Harcıyoruz' kampanyası başlattı. Platform yöneticilerinden Özkan Ocak, ortak aldıkları karar sonucunda 60 aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Muhtarlardan da ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesi noktasında yardım aldıklarını belirten Ocak; "Bizlere talepte bulunan ve muhtarlardan aldığımız isimlere yöneldik. Kazandığımız paraya göre önce 5, sonra 10 kişi derken şuan 60 kişiye ulaşma imkanı bulduk. 60 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak düzeye geldik. Biz bu işe hobi olarak başladık. Vatandaşlarımızın desteği ile büyüdük ve kazancımızı da yine onlar için harcamayı uygun gördük. Amacımız reklam değil farkındalık oluşturmak. Umarım herkes destek verir ve daha çok kişiye ulaşma imkanı sağlanır" dedi.
Alışveriş yapılan işletme sahibi Levent Kuş ise projeye destek vererek yaklaşık 650 liralık alışverişi 400 liradan vererek, sosyal medya yöneticilerine destek sundu. Hazırlanan market kolileri ise ihtiyaç sahiplerinin adreslerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti, CHP'li belediye meclis üyelerine rozet taktı AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli "Herkese kapımız açık"
YEREL HABERLER AK Parti, CHP'li belediye meclis üyelerine rozet ...
Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un aldığı cezaya tepki
YEREL HABERLER Aleyna Çakır’ın babasından Ümitcan Uygun’un aldığı ...
Milli Yol Patisi MYK Üyesi Göçmen: "28 Şubat sürecinin öncesinin ve sonrasının çok iyi bilinmesi lazım"
YEREL HABERLER Milli Yol Patisi MYK Üyesi Göçmen: "28 Şubat ...
Kırşehir Belediyespor - Isparta Davrazspor: 2 - 2
YEREL HABERLER Kırşehir Belediyespor - Isparta Davrazspor: 2 - 2
Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna uğurlandı Gürses için belediye önünde tören düzelendi
YEREL HABERLER Eski Belediye Başkanı Gürses, son yolculuğuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.