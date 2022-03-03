Kırşehir'de kaza: 1 ölü 1 yaralı

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Kırşehir'de tırla kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, KırşehirKayseri yolunda meydana gelen trafik kazasında, Ü.T. idaresindeki tır, Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyü Kavşağı yakınlarında plakası öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kazada, kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan D.O.'da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı D.O.'da ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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