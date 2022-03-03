Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİRKayseri karayolunda TIR ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde KırşehirKayseri karayolu Kurugöl mevkisinde meydana geldi. Plakaları henüz öğrenilemeyen Ü.T. yönetimindeki TIR, Adem Arslan'ın kullandığı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybederken, yanında yolcu olarak bulunan D.A. ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Adem Arslan'ın cansız bedeni ise jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ü.T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-03-03 21:23:36
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