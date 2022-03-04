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Güzellik salonu operasyonunda 4 tutuklama

İHA

Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Güzellik salonu operasyonunda 4 tutuklama

Kırşehir merkezli 18 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce başlatılan operasyon kapsamında 18 ilde yakalanan ve sorgularının ardından Kırşehir'de adlı mercilere sevk edilen 43 kişinin savcılık ve nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 18'i Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerinden örgüt yöneticisi konumunda olduğu iddia edilen A.E.Ş., B.E., S.A. ve E.A. tutuklanırken, 21 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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