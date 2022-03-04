Köseli'de kent meydanı çalışması başladı

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Köseli Belediyesi, belde merkezine kazandırılacak kent meydanı için çalışmalara başladı.

Köseli Belde Belediyesi, örnek olacak bir çalışmayı beldede yaşayan halka kazandırmak için 4 bin 500 metrekarelik alanda kent meydanı çalışmasını başlattı. Köseli Belde Belediye Başkanı Bekir Yılmaz, verdikleri sözleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz açıklamasında; "Sözlerimiz arasında kent meydanı projemiz yer almaktaydı ve bugün itibariyle bu projemizi hayata geçirmeye başladık. Kent meydanı projemi 4 bin 500 metrekare alanda olacak. Çocuk oyun alanları, ailelerin vakit geçirebilecekleri kamelyalar, yeşil alanlar yer alacak" dedi

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