Kırşehir'de av sezonu sona erdi

– Kırşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, av sezonunun sona erdiğini duyurdu.

Açıklama şu şekilde:

"4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 20212022 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonu, 21 Ağustos 2021 tarihinde başlamış ve 6 Mart 2022 tarihi itibariyle sona ermiştir. Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle ülke genelinde av yasağı başlamıştır. Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir."

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