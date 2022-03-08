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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Akın, 'Üreten Kadınlar' standını gezdi

İHA

Vali Akın, 'Üreten Kadınlar' standını gezdi

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, eşi Saliha Akın ile birlikte 'Üreten Kadınlar' standını gezdi.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan stantları gezen Vali İbrahim Akın, toplumun değerini oluşturan kadının geçmişten geleceğe haklarının düzenlenmesi noktasında önemli değişiklik ve düzenlemeler yapıldığını söyledi. Toplumun temelini oluşturan kadına büyük önem verildiğini hatırlatan Vali Akın, "Toplumumuzda değerlerimizin temelini oluşturan kadınlarımıza çok önem verilmektedir. Ülkemizde geçmişte olduğu gibi günümüzde de kadınlarımızın haklarını geliştirmek adına çok önemli düzenlemeler yapılmıştır. Günümüzde kadınlarımızın bilimden sanata, ekonomiden ticarete, eğitimden spora kısacası her alanda toplumsal hayatın içerisinde yer aldığını görmek bizleri mutlu etmektedir. Son zamanlarda bizleri derinden üzen kadına şiddet hadiseleri yaşanmaktadır. Şiddetin her türlüsüne karşıyız, ancak kadına şiddet konusunu asla kabul etmiyoruz" dedi. Kadına şiddet konusunda taviz verilemeyeceğini ifade eden Vali İbrahim Akın, "Kadına şiddet hadiselerinin son bulmasını ümit ediyor, bu konudaki mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Açılan stantlarda kadınlarımızın el emeği, göz nuru ürünlerini inceledik. Kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan ve kadınlarımızın becerilerini sergilediği stantlarda aynı zamanda kadına şiddetle mücadelede bilgilendirme broşürleri de dağıtılmaktadır" diye konuştu.
Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen ve kurum amirlerinin katıldığı program, Aile Yaşam Merkezince açılan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

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