Kırşehir'de yağışlı ve soğuk hava beklentisi

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Kırşehir Valiliği, kentte soğuk hava ve kar yağışının beklendiği belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Valilikten meteorolojik veriler göz önüne alınarak yapılan açıklamada, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin verilerinde şehrin yağışlı sistemin etkisine girdiği belirtildi. Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, "Kar yağışının aralıklarla etkili olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının çarşamba gününden (bugün) itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altına düşeceği tahmin edilmektedir" denildi.

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