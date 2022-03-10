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AK Parti İl Başkanı Ünsal: "6+1'lik ortaklık hükümet yatırımlarına karşı algı oluşturuyor"

İHA

AK Parti İl Başkanı Ünsal: "6+1'lik ortaklık hükümet yatırımlarına karşı algı oluşturuyor"

Kırşehir'in AK Parti ile 20 yılda; ulaşım, sağlık, eğitim, kültür, tarım dahil 15 milyar liralık hükümet yatırımı aldığını söyleyen AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, düzenlediği basın toplantısında 6+1'lik ortaklığın hükümet yatırımlarına karşı şehirde algı yapmaya çalıştığını söyledi.
Kırşehir kamuoyunda 'Hükümet Konağı' tartışmaları üzerine konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, "Eski hükümet binamızın yerine; geleceğimizin teminatı gençlerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Gençlik Merkezi İnşaatı devam ediyordu. İl Başkanlığı görevini devraldıktan sonra vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelip istek ve taleplerini dinledik. Kamuoyunda, hali hazırda devam eden bu inşaatın hükümet binası olarak yapılması istendiği konusundaki talepleri Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Kendileri bizim bu talebimizin yerinde olduğunu belirtip ivedi bir şekilde inşaatın hükümet binası olarak yapılmasının talimatını verdi. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmenin ardından bu konuyla ilgili bir basın açıklaması yaparak, Kırşehir kamuoyunu bilgilendirip şehrimize kazandırılacak bu önemli projenin takipçisi olacağımızı bildirmiştik" dedi.

"Siyasi cambazlık yapıyorlar"
Muhalefet gruplarının siyasi cambazlık yaptığını aktaran İl Başkanı Ünsal, "Geçtiğimiz 28 Şubatta bir araya gelen 6+ 1'lik 'Şer İttifakı', ülke genelinde hükümetimizin yapmış olduğu icraat ve hizmetlere leke sürmek adına siyasi cambazlık yapmaya devam ediyor. Sosyal medyada CHP Kırşehir İl Başkanlığı’nın öncülüğünde minik ortaklarının da katılımı ile basın açıklaması yapacağı konusunda paylaşımlarını gördük. Hükümet binamızın yerine; geleceğimizin teminatı gençlerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak adına Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak Gençlik Merkezi İnşaatı devam ediyordu. İl başkanlığı görevini devraldıktan sonra vatandaşlarımız ve esnaflarımızla bir araya gelip istek ve taleplerini dinledik. Kamuoyunda, hali hazırda devam eden bu inşaatın hükümet binası olarak yapılması istendiği konusundaki talepleri, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilettik. Kendileri bizim bu talebimizin yerinde olduğunu belirtip ivedi bir şekilde inşaatın hükümet binası olarak yapılmasının talimatını verdi" diye konuştu.

"İhale ve devir teslim sürecinde vakit kaybı önleniyor"
İnşaatın Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tamamlanacağını da aktaran Ünsal, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bakanlıklarımızın yaptığı çalışmalar sonucunda ihale ve devir teslim sürecinde vakit kaybetmemek adına, projede 'Hükümet Binasına' uygun şekilde değişikliler yapılarak inşaatı Gençlik Spor Bakanlığının bitireceği ve İçişleri Bakanlığı’na Hükümet Binası olarak tesliminin yapılacağı kararlaştırılmıştır. Bu kadim şehir kendi aralarında koltuk kavgasına düşen beceriksiz yönetimi hak etmiyor. 6+1 birbirine benzemeyen şer ittifakı her zaman olduğu gibi yine yalan dolan ve algı peşinde."

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