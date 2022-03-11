Kırşehir’de kar yağışı etkili oluyor Ankara - Kayseri karayolu ulaşıma açık

Kırşehir’de kar yağışı akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Kırşehirliler soğuk havaya hazırlıksız yakalanırken, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye görev alanlarında ekipler olumsuz durumlar için hazır bekletiliyor. AnkaraKırşehir ve KırşehirKayseri karayolu üzerinde ise bazı bölgelerde tipi nedeniyle sürgünler oluşurken, Karayolları ekiplerince yolun tamamının araç trafiğine açık olduğu bilgisi paylaşıldı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise ekiplerin hazır bekletildiğini fakat kapalı yolun olmadığı bilgisini yazılı olarak paylaştı. Hava muhalefetinin gece saatlerine dek sürmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.