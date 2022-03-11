Kırşehir esnafına tütünle mücadele eğitimi verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kırşehir esnafına; Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Görev Bende’ programı kapsamında Esnaf Odaları Birliğince eğitim verildi.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı oda başkanları, üye esnaflar ve birlik personelinin katıldığı programda; tütün bağımlılığı hakkında İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim sonunda sigarayı bırakmak isteyenlere, izlenecek adımlar ve rehberlik hizmeti hakkında bilgilendirme yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.