Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, şehitler için kamu spotu hazırladı

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehitleri anmak için Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kulüpleri ve TRT'nin destekleriyle kamu spotu videoları hazırlandı.

Şehit Piyade Üsteğmen Orhan Ünsal'ın oğlu Yusuf Ünsal, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'den İrfan Can Kahveci ve Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ın yer aldığı ve "Şehitlerimizin emaneti şerefimizdir, Rahmet Minnet ve Saygıyla" sözlerini içeren 3 farklı video, ulusal ve yerel televizyonlarda Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin kuruluş tarihi olan 1915'e vurgu yapması için 19.15 saati itibarıyla yayınlanmaya başladı.

Kamu spotları, şehit çocuklarının yaşadıkları zorluklar ve onlara sahip çıkılmasının önemi hususunda kamuoyunun bilinçlendirilmesini amaçlıyor.

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