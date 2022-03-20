Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA)STAT: Ahi-Kırşehir

HAKEMLER: Şevket Teker, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Hakan Erçelik (Dk.83 Savaş Tağa), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz (Dk.66 Volkan Kılıç), Zihni Temelci, Oktay Balcı, Ozan Karabacak, Sırat Yeşilördek, Nuh Aşkın, Mert Ilıman, Sinan Özkara

PENDİKSPOR: Haydar Kılıç, Berkay Sülüngöz, Doğan Can Otman (Dk.70 Süheyl Çetin), Serdar Cansu, Kerem Kaya, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk.79 Serdar Deliktaş), Mesut Özdemir, Sertaç Cam (Dk. 46 Muhammet Akarslan), Gökcan Kaya, Zahit Fındık (Dk.58 Onur Eriş), Taha Balcı (Dk.58 Görkem Bitin)

GOL: Dk.80 Oktay Balcı (k.k) (Pendikspor)

SARI KARTLAR: Oktay Balcı, Sinan Özkara, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor) - Mesut Özdemir (Pendikspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 30'uncu haftasında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Pendikspor´a 1-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER

2022-03-20 15:30:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.