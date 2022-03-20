Kırşehir Belediyespor - Pendikspor: 0-1

Fahrettin TOKER / KIRŞEHİR, (DHA)STAT: Ahi-Kırşehir
HAKEMLER: Şevket Teker, Mehmet Kağan Bingül, Çağlar Öztürk
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan, Hakan Erçelik (Dk.83 Savaş Tağa), Tugay Adamcıl, Savaş Yorulmaz (Dk.66 Volkan Kılıç), Zihni Temelci, Oktay Balcı, Ozan Karabacak, Sırat Yeşilördek, Nuh Aşkın, Mert Ilıman, Sinan Özkara
PENDİKSPOR: Haydar Kılıç, Berkay Sülüngöz, Doğan Can Otman (Dk.70 Süheyl Çetin), Serdar Cansu, Kerem Kaya, Abdurrahman Emir Alagöz (Dk.79 Serdar Deliktaş), Mesut Özdemir, Sertaç Cam (Dk. 46 Muhammet Akarslan), Gökcan Kaya, Zahit Fındık (Dk.58 Onur Eriş), Taha Balcı (Dk.58 Görkem Bitin)
GOL: Dk.80 Oktay Balcı (k.k) (Pendikspor)
SARI KARTLAR: Oktay Balcı, Sinan Özkara, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor) - Mesut Özdemir (Pendikspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 30'uncu haftasında Kırşehir Belediyespor, kendi sahasında karşılaştığı Pendikspor´a 1-0 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-03-20 15:30:48
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