Kalbine yenik düşen işçi toprağa verildi

Kırşehir'de, çalıştığı fabrikada kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren işçi, son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de bir lastik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Fatih Yaşar Kandemir, kalp krizi geçirdi. Mesai arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Kandemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kandemir'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Mucur ilçesindeki Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.