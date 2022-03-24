Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular

Kırşehir'de, Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu 'Madde ve Teknoloji' bağımlılığına dikkat çekmek için müzikle 'bağımlılıktan kurtul' çağrısı yaptı.

Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu grup, şehirde yer alan müzik duraklarında çağrıda bulundu. Gençler, insanlara bağımlılıktan nasıl kurtulacaklarını anlattı. Sağlık Çalışma Grubu öğrencilerinin çağrısı Kırşehirliler tarafından ilgi ile karşılanırken belediye, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Sağlık Müdürlüğü de yapılan çalışmayı destekledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde, teknoloji, sigara gibi bağımlılıkların insana verdiği zararların anlatıldığı etkinlik ile toplumsal farkındalık oluşturularak bağımlılıklara karşı aile desteğinin de önemine dikkat çekiliyor.



Korona virüs ile bağımlıklar artış gösterdi

Halkta bağımlılıkla mücadelede dikkat çekmek için UNESCO şehri Kırşehir'de, müzikli etkinlik düzenlediklerini ifade eden Fatma Nur Göker, "Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubuyla birlikte bağımlılıkta mücadeleyle birlikte halkın dikkatini çekmek istiyoruz. Korona virüs sürecinden geçtik, hepimiz evlerdeydik. Bu süreçte insanların psikolojisi de çok etkilendi. İnternet, sigara, alkol bağımlılığı da artış gösterdi. Biz de bağımlılıklara dikkat çekmek istiyoruz" dedi.

Dilara Özcan adlı öğrenci ise bağımlıklar karşısında müzikle farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Bağımlılıkların anlatımı için merhum Neşet Ertaş'ın memleketinde müzikle çağrının uygun olduğunu düşündüklerini aktaran Ayşenur Tekelci ise bağımlılık ve kurtulma yolları anlatımının müzikle daha dikkat çekici hale geldiğini belirtti. İbrahim Kaya adlı vatandaş, gençlerin müzikle bağımlık karşısında dikkat çekme çabasını doğru bulduğunu ifade etti.

İl genelinde Kırşehir Valiliğinin de desteklediği programlarla; insanların bağımlılıklardan kurtulabilmesinin temel ödev olduğu ve eğitimöğretim faaliyetleriyle de insanların gelişimlere açık hale geldiği vurgusu yapılıyor. Öte yandan bilgilendirme yapan gençler ve vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar da oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.