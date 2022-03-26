Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor Gençlerin birlikte görüldüğü otomobil ormanlık alanda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor Gençlerin birlikte görüldüğü otomobil ormanlık alanda bulundu

İHA

Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor Gençlerin birlikte görüldüğü otomobil ormanlık alanda bulundu

Kırşehir'de aileleri tarafından haber alınamayan Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir'in (18) otomobillerinin dağlık arazide terk edilmiş halde bulunması sonrası geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
İddiaya göre, Hasan Aydoğan (21) ve Şeyma Demir (18) dün 16.00 sıralarında 40 BB 601 plakalı araçla bir anda ortadan kayboldu. Çocuklarına uzun süre ulaşamayan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde ormanlık bir alanda terkedilmiş halde bulundu. Araçta şahıslara ait cep telefonları, montlar ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta da ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyet güçleri ormanlık alanda gece geç saatlere kadar arama çalışması yaptı. Arama çalışmalarına kayıp gençlerin aileleri ve yakınları da katılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ertaş ailesi: "Neşet Ertaş'la ilgili bilginin en doğru kaynağı Kırşehir"
YEREL HABERLER Ertaş ailesi: "Neşet Ertaş'la ilgili bilginin en ...
Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor
YEREL HABERLER Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor
Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan ...
Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir'de maske kullanım hassasiyeti sürüyor İl Sağlık Müdürü Ali Bulut: "Kırşehirliler hatırlatma dozlarını Turkovac'dan yana kullanıyor"
YEREL HABERLER Kırşehir'de maske kullanım hassasiyeti sürüyor İl ...
Eşini tabancayla öldüren şahsa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Eşini tabancayla öldüren şahsa ağırlaştırılmış ...
Vali Akın: "Son 20 yılda okullarımızın yüzde 75’i yenilendi" Kırşehir'de, Öğretmen ve Yönetici Yetiştirme Politikaları Konferansı verildi
YEREL HABERLER Vali Akın: "Son 20 yılda okullarımızın yüzde 75’i ...
Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular
YEREL HABERLER Bağımlılığa karşı müzikle farkındalık oluşturdular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.