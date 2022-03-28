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Öldürülüp gömülen Vildan ve Osman'ın davası, güvenlik gerekçesiyle başka şehirde görülecek

DHA

Öldürülüp gömülen Vildan ve Osman'ın davası, güvenlik gerekçesiyle başka şehirde görülecek


Fahrettin TOKER/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kaçarak evlenen Vildan (24) ve Osman Çelik´in (25) öldürülüp gömülmesiyle ilgili 8'i tutuklu, 9 kişi, güvenlik gerekçesiyle Uşak'ta yargılanacak.
Su tesisatçısı Osman Çelik ile amcasının oğluyla dini nikahla birlikte yaşayan Vildan İnce, Kasım 2020'de kaçarak evlenip Kaman ilçe merkezine yerleşti. 2021 Ocak ayında Vildan ve Osman Çelik'ten 2 gün boyunca haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Çelik'in ailesi, Vildan'ın Bayramözü'nde yaşayan ailesinden şüphelendiklerini söyledi. Jandarmanın köyde yaptığı araştırmada, 31 Ocak günü Dağbaşı mevkisinde Vildan ve Osman Çelik'in toprağa gömülü cesetleri bulundu. Çiftin tabancayla öldürüldüğü belirlendi.
Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Vildan'ın babası Veysi, annesi Kadriye, ağabeyleri Recep, Ramazan ve Resul, halasının oğlu Berhude İrten, ablası Hatice Sesigüzel, eniştesi Mehmet Sesigüzel ile dini nikahla birlikte yaşadığı Resul İnce gözaltına alındı. Şüphelilerden 8´i tutuklandı, Mehmet Sesigüzel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden Berhude İrten, Hatice Sesigüzel, Veysi İnce ve Kadriye İnce hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan Ramazan İnce, Resul İnce, Recep İnce ve Resul İnce hakkında ise 'cinsel saldırıya teşebbüs', 'yakın akrabayı eziyet çektirerek kasten öldürme' ve 'töre saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı. Tutuksuz sanık Mehmet Sesigüzel'in ise 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması istendi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ara celsede davayı görüşen mahkeme, güvenlik gerekçesiyle duruşmanın Uşak'taki Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine karar verdi. Sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Fahrettin TOKER
2022-03-28 11:11:42

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