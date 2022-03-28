Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (2)

DHA

Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı (2)


KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKİCİOĞLU: SUÇ İŞLEYENLERİN EN AĞIR CEZAYI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 4 gün önce Şeyma Demir'i (18) ve Hasan Aydoğan'ı (21) tabancayla öldürdükten sonra Kızılırmak Nehri'ne atan belediyenin güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirten Ekicioğlu, "Kentimizde hiç istenmeyen bir olay yaşandı. Bu olay hepimizi derinden üzdü. Bildiğiniz gibi suçu işleyen 2 kişi belediyede güvenlik personeli. Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir, arkadaşlarımızın çocukları oluyor. Bu acı olay sadece Kırşehir'i değil Türkiye'yi derinden sarstı. Bunun için acılı aileye başsağlığı diliyoruz. Suç işleyenlerin de en ağır cezayı çekmesini istiyoruz. Bu masum insanların hiçbir suçu olmadan cinayete kurban gitmeleri de hepimizi derinden üzdü. Bunun için Türkiye'ye ve ailelere başsağlığı diliyoruz. Hiç olmaması gereken olay maalesef Kırşehir'de oldu. Bu kişilerin belediye personeli olması bizi daha da derinden üzdü. Çünkü Kırşehir Belediyesi'nde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan insanların 5 yılda bir güvenlik görevlisi vizeleri yapılıyor. Emniyetin bu vizeleri yaparken daha iyi soruşturma geçirmesini bekliyoruz" diye konuştu.  
'BİZDEKİ DOSYALARINDA SABIKALARI YOK'
Belediye çalışanı iki güvenlik görevlisinin geçmişe ait suç dosyasının bulunmadığını kaydeden Ekicioğlu, "Tabi bu bizim hiç beklemediğimiz bir olay. 8 yıl önce göreve başlamış arkadaşların sicil dosyalarına baktığımızda olumsuz bir şey görmedik ama psikolojik bir olay olduğunu düşünüyoruz. Toplumda bu tür zararlı insanların olduğu da bir gerçek. Bu bütün kurumlarda olabilen bir gerçek. Kurumların bu tür belgeleri verirken daha dikkatli olmasında yarar var diye düşünüyorum. Bu kişilerin bizdeki dosyalarında sabıkaları yok. Bizdeki sicil dosyalarında bir şey görülmüyor" ifadelerini kullandı.
HASAN'I KIZILIRMAK NEHRİNDE ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Öte yandan kayıp olan Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmaları sürüyor. Su altı arama ekipleri nehirde karış karış Aydoğan'ı arıyor. Sağlık ekipleri de bölgede Aydoğan'ın bulunma ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor. Aydoğan'ın yakınları da ekiplerden gelecek haberi bekliyor. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri, bugün son yolculuğuna uğurlanan Şeyma Demir'i sırasına koyduğu karanfil ve fotoğrafı ile andı. (DHA)Olcay DÜZGÜNFahrettin TOKER/ KIRŞEHİR, (DHA)     DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir Olcay DÜZGÜNFahrettin TOKER
2022-03-28 19:05:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma’yı sınıf arkadaşları unutmadı
YEREL HABERLER Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma’yı sınıf ...
Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde ...
Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı
Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi
YEREL HABERLER Ensesinden vurularak öldürülen Şeyma toprağa verildi
Kırşehir'de öldürüldükten sonra gömülen çiftin davası Uşak'ta görülecek
YEREL HABERLER Kırşehir'de öldürüldükten sonra gömülen çiftin davası ...
Öldürülüp gömülen Vildan ve Osman'ın davası, güvenlik gerekçesiyle başka şehirde görülecek
YEREL HABERLER Öldürülüp gömülen Vildan ve Osman'ın davası, güvenlik ...
Kayıp gençler olayında flaş gelişme Kayıp olarak aranan 2 genç olayında 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp gençler olayında flaş gelişme Kayıp olarak ...
Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)
YEREL HABERLER Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama ...
Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik görevlisi tutuklandı
YEREL HABERLER Kayıp gençler soruşturmasında şüpheli 2 güvenlik ...
Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)
YEREL HABERLER Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama ...
Cesedi bulunan kayıp kız olayında dehşet veren ayrıntı Genç kızın cesedi ters kelepçeli halde ensesinden vurulmuş şekilde bulundu
YEREL HABERLER Cesedi bulunan kayıp kız olayında dehşet veren ...
Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama ...
Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu
YEREL HABERLER Her yerde aranan genç kızın cesedi Kızılırmak'ın ...
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın bulunduğu ihbarı asılsız çıktı
YEREL HABERLER Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'nın ...
Kayıp gençler olayında flaş gelişme Kayıp olarak aranan 2 genç olayında 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp gençler olayında flaş gelişme Kayıp olarak ...
Göçmen: "Yazıcıoğlu, haince şehit edildi"
YEREL HABERLER Göçmen: "Yazıcıoğlu, haince şehit edildi"
Kırşehir'de kayıp gençler her yerde aranıyor Gençlerin birlikte görüldüğü otomobil ormanlık alanda bulundu
YEREL HABERLER Kırşehir'de kayıp gençler her yerde ...
Ertaş ailesi: "Neşet Ertaş'la ilgili bilginin en doğru kaynağı Kırşehir"
YEREL HABERLER Ertaş ailesi: "Neşet Ertaş'la ilgili bilginin en ...
Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor
YEREL HABERLER Mucur Belediyesi KOP destekli mezbahana kuruyor
Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Kırşehir'de tır ile minibüs çarpıştı: 1 ölü
Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan haber alınamıyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de kayıp Hasan ile kız arkadaşı Şeyma'dan ...
Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de TIR ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.