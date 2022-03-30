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MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Kırşehir için belediye aracının haczedilmesi utanç verici"

İHA

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçinin, belediye makam aracını haczettirmesi sonrası açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Arif Kılıç, CHP'li belediyeye seslenerek, "Boy boy borç listesi asıp ödeme yapıyoruz diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" diye sordu.

MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Kırşehir için belediye aracının haczedilmesi utanç verici"

Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan ve alacağını alamayan işçinin, belediye makam aracını haczettirmesi sonrası açıklamada bulunan MHP İl Başkanı Arif Kılıç, CHP'li belediyeye seslenerek, "Boy boy borç listesi asıp ödeme yapıyoruz diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" diye sordu.
MHP İl Başkanı Kılıç, "Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, göreve geldiği günden beri 'borç ödüyoruz'a sığınarak belediye binasına boy boy borç listesi asıp ödüyoruz demişti. Bu kadar borç arasında bir işçinin 5060 bin lira gibi parasını vermeden Kırşehir Belediyesinin makam aracı haciz oluyorsa bu utanç verici bir durum. 3 yıl gibi bir zaman geçti, 41 proje açıklanmasına rağmen hiçbir proje hayata geçmedi. Borç ödeme mantığına sığındı ve belediye binasına da astı. Hiçbir çalışma da yapılmadan 3 yıl geçirildi. Makam arabasının çekilmesi de hepimiz tarafından ibretle izlendi" diye konuştu.

19942004 yıllarında MHP'li belediye hizmet etti
MHP'nin Kırşehir'de 1994 ve 2004 yıllarında iktidar partisi olmadan şehre hizmet sunduğunu aktaran Kılıç, "MHP Kırşehir'de Cacabey Meydanı, Kent Park oluşumu, Hububatçılar Sitesi, Hayvan Borsası, Kömürcüler Sitesi, Galericiler Sitesi, Kalehöyük bölgesinin yapımı gibi çalışmalara imza attı. Büyük umutlarla gelen başkan ve kıymetli ekibi ulusal basına hizmetleri ile yansısa daha iyi olurdu diye düşünüyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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