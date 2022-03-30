Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı

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Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde sağlık personelini darp eden 2 kişi tutuklandı.



Dr. Öğr. Üyesi Avşar Zerman ve sağlık çalışanlarının Ahi Polis Merkezi'ne şikayet başvurusu yapmalarının ardından gözaltına alınan M.E. ve Y.Ö., işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Sağlık personelini darbeden zanlılar, "Kamu görevlisine karşı yaralama ve kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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