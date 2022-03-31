Kırşehir'de dehşet veren olayda tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin belediyenin akaryakıtı çaldığı iddia edildi CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı İşten atılan işçi Naci Karaca: "Hırsızlıkları başkan yardımcısına anlatmama rağmen işten atıldım"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de dehşet veren olayda tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin belediyenin akaryakıtı çaldığı iddia edildi CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı İşten atılan işçi Naci Karaca: "Hırsızlıkları başkan yardımcısına anlatmama rağmen işten atıldım"

İHA

Kırşehir'de dehşet veren olayda tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin belediyenin akaryakıtı çaldığı iddia edildi CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı İşten atılan işçi Naci Karaca: "Hırsızlıkları başkan yardımcısına anlatmama rağmen işten atıldım"

Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kaybolan ve genç kızın cesedinin bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan Kırşehir Belediyesi'nde çalışan güvenlik görevlilerinin belediyeden akaryakıt hırsızlığı da yaptığı iddia edildi. Hırsızlığı gün yüzüne çıkaran belediye işçisi işten atılırken, "Hırsızlıkları başkan yardımcısına anlatmama rağmen işten atıldım" dedi.
Kırşehir Belediyesi'nde çalıştığı dönemde yaşanan usulsüzlükleri anlattığı için işten çıkarıldığını öne süren Naci Karaca, "20112020 yılları arasında Kırşehir Belediyesi'nde çalıştım. CHP yerel yönetimde belediyeyi devralınca CHP ile çalışmaya başladım. Belediyede dönen hırsızlık olaylarını bizzat sorumlu kişilere ilettim" dedi.

Başkan yardımcısı akaryakıt hırsızlığını biliyordu
Yaşanan süreci anlatan ve Şeyma ile Hasan'ın öldürülmesi olayında ortaya çıkan akaryakıt hırsızlığı ile ilgili sorumlu kişilerin bilgisinin olduğunu anlatan Karaca, "İşin enteresan olan yanı benim sosyal medya yazılarım yanında dönen hırsızlıkları bizzat başkan yardımcısına da ilettim. Yaşanan hırsızlıkların engellenmesini söylememe rağmen geldiğimiz noktada iki gencimiz vahşice belediye güvenlik görevlileri tarafından katledildi. Yaşananlara akıl sır erdiremiyoruz. Güvenlik görevlisi tutuklu iki kişinin akaryakıt hırsızlığını daha önce bildirdim ama işlem yapılmadı. Şimdi tutanak tutulmuş. Biz bunları 23 ay önceden söylememize rağmen neden müdahale etmediniz? Kimleri neden kordunuz?" diye konuştu.
Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı N.A. da güvenlik görevlileri hakkındaki 'akaryakıt hırsızlığını' doğrularken, güvenlik kameralarının çalınmasıyla ilgili de tutanak tutularak makama iletildiğini, belediye içinde resmi yazışma sürecinin devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi ...
Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi ...
Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi: Bunu belediye istedi
YEREL HABERLER Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını ...
Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama
YEREL HABERLER Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği ...
6 gündür kayıp olan Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan Hasan'ı arama çalışmaları devam ...
AK Parti'li Ünsal: "Borç edebiyatı yaptınız, işçi tazminatını ödeyemediniz"
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünsal: "Borç edebiyatı yaptınız, işçi ...
MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Kırşehir için belediye aracının haczedilmesi utanç verici"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç ...
Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını haczettirdi
YEREL HABERLER Tazminatını alamayan işçi, belediyenin makam aracını ...
Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktı Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler
YEREL HABERLER Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının ...
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ...
Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını haczettirdi
YEREL HABERLER Alacağını alamayan işçi belediyenin makam aracını ...
Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (2)
YEREL HABERLER Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına ...
Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
YEREL HABERLER Ölen hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı
Darp edilen sağlık personeli: "Artık çalışma isteğimiz yok"
YEREL HABERLER Darp edilen sağlık personeli: "Artık çalışma ...
Kırşehir'de Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık çalışanları darp edildi Vefat eden hasta yakınları doktoru hastanelik etti
YEREL HABERLER Kırşehir'de Yoğun Bakım Ünitesi doktoru ve sağlık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.