Ramazan Ayı öncesi, pide ve çay ocağı fiyatlarında güncelleme

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazan Ayı öncesi, pide ve çay ocağı fiyatlarında güncelleme

İHA

Ramazan Ayı öncesi, pide ve çay ocağı fiyatlarında güncelleme

– Kırşehir’de; Esnaf Odaları Birliği Ramazan Ayı öncesinde pide ve çay ocağı fiyatlarında güncelleme yapıldığını duyurdu.
Esnaf Odalarınca yapılan açıklamada, “Son zamanlardan fırın işletmelerinde kullanılan yumurta, un gibi malzemelerin artan maliyetleri dolayısıyla Ramazan pidesi fiyatlarında güncelleme yapıldı. Bu yıl fırınlarda 200 gram boz pide 2,50 Lira, 400 gram boz pide 5 Lira, 400 gram ramazan pidesi (yumurtalı, susamlı) 7 Lira, 200 gram pide hamuru 2,50 Liradan satılacak. Pişirme ücreti ise 1 lira olarak belirlendi. Somun ekmeğin fiyatı ise 2,25 TL olarak devam edecek” denildi.
Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, artan maliyetlerin fırıncıları zor durumda bıraktığını belirterek; “Fırıncı esnafımız son zamlardan sonra kâr etmeyi değil, günü kurtarmayı göze alarak dükkânlarını açmaya başladı. Un fiyatlarındaki yükseliş en başta fırıncılarımızı vurdu. Buna rağmen esnafımız elinden geldiğince ekmek fiyatlarına zam yapmaktan kaçındı. Ramazan ayının gelmesi ve yumurta ve un fiyatlarının giderek artması dolayısıyla ramazan pidesi fiyatlarını güncelleme ihtiyacı doğdu. Somun ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı” diye konuştu
Kahvehane ve çay ocaklarında da fiyat tarifeleri değişti. Esnaftan gelen talepler sonrası alınan karara göre; çay, oralet çeşitleri 2,50 lira (esnafa 2 lira), kahve, kakao, salep 5 lira, ayran, sade soda 4 lira, meyveli soda, kola, gazoz çeşitleri 5 lira, su 2,50 liradan satılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öldürülen Şeyma'nın babası: "İdam istiyoruz, benim ciğerim yandı"
YEREL HABERLER Öldürülen Şeyma'nın babası: "İdam istiyoruz, benim ...
Makam Aracı Değil, Hizmet Aracıymış Avukat Bilgehan Altaş, "Bazı kararlar kesinleşmeden icraya konulabilir"
YEREL HABERLER Makam Aracı Değil, Hizmet Aracıymış Avukat Bilgehan ...
Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın
YEREL HABERLER Öldürülen Şeyma'nın babası: Benim ciğerim yandı, ...
Şeyma ve Hasan'ı öldüren güvenlik görevlileri hakkında mazot hırsızlığı soruşturması
YEREL HABERLER Şeyma ve Hasan'ı öldüren güvenlik görevlileri ...
Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayının açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayının ...
Kayıp gencin ağabeyi konuştu: "Arama çalışmalarına takviye ekip katılsın"
YEREL HABERLER Kayıp gencin ağabeyi konuştu: "Arama çalışmalarına ...
Kırşehir'de dehşet veren olayda tutuklanan 2 güvenlik görevlisinin belediyenin akaryakıtı çaldığı iddia edildi CHP'li belediyede usulsüzlükleri ortaya çıkaran işçi işten atıldı İşten atılan işçi Naci Karaca: "Hırsızlıkları başkan yardımcısına anlatmama rağmen işten atıldım"
YEREL HABERLER Kırşehir'de dehşet veren olayda tutuklanan 2 güvenlik ...
Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi ...
Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Doktor ve sağlık çalışanlarını darbeden 2 kişi ...
Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi: Bunu belediye istedi
YEREL HABERLER Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını ...
Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği sağlıkçılar için ortak açıklama
YEREL HABERLER Kırşehir'de hasta yakınlarının darp ettiği ...
6 gündür kayıp olan Hasan'ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER 6 gündür kayıp olan Hasan'ı arama çalışmaları devam ...
AK Parti'li Ünsal: "Borç edebiyatı yaptınız, işçi tazminatını ödeyemediniz"
YEREL HABERLER AK Parti'li Ünsal: "Borç edebiyatı yaptınız, işçi ...
MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç listesi asıp 'ödeme yapıyoruz' diyordunuz, işçinin parasını neden ödemediniz" MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç: "Kırşehir için belediye aracının haczedilmesi utanç verici"
YEREL HABERLER MHP İl Başkanından CHP'li belediyeye: "Boy boy borç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.