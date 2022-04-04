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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Hasan Aydoğan, 'Su Altı Tarama Cihazları' ile aranıyor

İHA

Kayıp Hasan Aydoğan, 'Su Altı Tarama Cihazları' ile aranıyor

Kırşehir'de geçtiğimiz hafta kız arkadaşı ile kaybolan ve Kırşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi iki kişi tarafından öldürüldükleri ortaya çıkan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları 10. gününde 'Su Altı Tarama Cihazları' ile devam ediyor.
Güvelik görevlilerinin yaptıkları tarif sonrasında Kızılırmak kıyısı üzerinde arama çalışmaları jandarma, emniyet, AFAD, UMKE ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor. Yaklaşık 130 kişilik ekibin katkı sunduğu çalışmaları Kırşehir Valisi İbrahim Akın da yakından takip ediyor. Yerel imkanların da kullanıldığı çalışmalarda bölgede bulunan balıkçılarda ağ atarak arama çalışmalarını destekliyor.
Kayseri'de bulunan Yamula Barajının suyunun kesilmesiyle arama çalışmalarının sürdüğü alanda suyun debisi düşürüldü. Vali İbrahim Akın, tarafından geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü de ekiplerin çalışmaları izlenerek aileye bilgi verildi.

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