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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehirli Kuyumcu Durukan: "Altın fiyatları artacak"

İHA

Kırşehirli Kuyumcu Durukan: "Altın fiyatları artacak"

Kırşehirli Kuyumcu Ahmet Durukan, yaklaşan düğün sezonu öncesi altın alımındaki taksitlendirme sayısının artırılmasını istedi. Durukan, "Dünyada altına talep var ve talebin daha da artacağını öngörüyoruz. Altın üzerine söylediğimiz bir çok şey net olarak gerçekleşti. Dünya genelinde de fiyatların artış göstereceğini net olarak görmekteyiz" dedi.
Hindistan'da düğün sezonunun açılmasının altına olan talebi arttıracağını aktaran Durukan, "Hindistan'da düğün sezonunun altın fiyatlarına, bu durum da ons fiyatlarına yansıyacak. Ham petrol fiyatlarının artış göstermesi her kalemde de artışa neden olacak. İnsanlar birikimlerini altına yatıracak. Global zenginler altın onsuna dönüyor. Altının onsu bin 930 dolar, önümüzdeki dönemlerde ise altın onsunun yükseleceğini öngörüyoruz. Altın yeniden üç haneli rakamları görecek" diye konuştu.
Yaklaşan düğün sezonu öncesinde altın alımlarında taksit sayısının arttırılmasının önemli olduğunu aktaran Durukan, "Düğün sezonu açılıyor, insanlar nasıl bilezik ve altın alacaklar? Devletimizden mağduriyetler olmaması içi altına ek taksit talep ediyoruz. Düğünleri halkın yapabilmesi için taksit sayısının arttırılmasını da önemli görmekteyiz. Asgari ücretli iki alyans alsa ortalama 4 bin lira tutarında" şeklinde konuştu.

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