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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçmen: "Başkasının izine bakmadan yolumuza bakıyoruz"

İHA

Göçmen: "Başkasının izine bakmadan yolumuza bakıyoruz"

Milli Yol Patisi GİK Üyesi ve Kırşehir İl Başkanı Şevket Göçmen, 10 Nisan tarihin de yapılacak il kongresine davette bulundu.
Göçmen, Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları ile gidilen yolda başkasının izinde olmadan inandıkları dava uğrunda yürüyeceklerini söyledi. Kırşehir'de ilçe kongrelerini tamamlayan ve merkez ilçe kongresi ardından il kongresine heyecanlı bir birliktelikle gittiklerini ifade eden Göçmen, "Alpereni, bozkurdu ve asenası ile inandığımız dava uğruna haksızlık ve hukuksuzlukların önüne geçmek için çıktığımız yolda inançlı şekilde yürüyoruz. Kimsenin adamı olmadan kimseye de torpil geçmeden inançla yürümekteyiz" dedi.
Merhum Yazıcıoğlu'nun Türkiye ideallerini hayata geçireceklerini aktaran Göçmen, "Şehit liderimizin ülke için yarım bıraktığı hayalleri hayata geçireceğiz. Kimseye dokunmadan ama insanların yüreklerine nakış nakış işleyerek yol yürüyoruz. Bizlerin yıllardır aktardığı adil düzen inşallah hayat bulacak. Dün olduğu gibi kimseye yaranmadan ve yalakalık yapmadan yolumuzda inanmış insanlarla da yürümenin gücünü ve gururunu taşıyoruz. 2.5, aylık kısa bir sürede il genelinde her biri birbirinden değerli insanlarla örgütlenme aşamamızı tamamladık. Genel Başkanımız ve hareketin lideri Remzi Çayır'ın da katılacağı kongre ile Kırşehir'de başlangıç yapacağız. Yapamaz dediler yaptık, kuramaz dediler kurduk, teşkilatlanamaz dediler teşkilatlandık, şimdi biz değil onlar bekleyecekler" diye konuştu.
Öte yandan 13 gündür kayıp olarak Hasan Aydoğan'ı arama çalışmalarına da katılan GİK üyesi Göçmen, güvenlik görevlisi katil zanlılarının en ağır ceza ile cezalandırılmasını isteyerek, devlet yöneticilerinden de idamın yeniden gelmesini talep etti.

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