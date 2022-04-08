Kırşehir Belediyespor'da 6 oyuncu süresiz kadro dışı

Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Bulut, 6 oyuncunun süresiz kadro dışı kaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bulut, "Biz biliyoruz ki bu şehir takımının arkasında geçtiğimiz hafta oynanan Nazilli Belediyespor maçı öncesi teknik direktör ile sohbet bahanesi ile bazı oyuncuların antremana çıkmaması ile başlayan bir sürç yaşadık. Kabul edilemez hatanın sorumlusu 6 oyuncumuz süresiz incelemelerimiz sonrası kadro dışı bırakıldı" dedi.

2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil beyazlı ekip, 29 maçta 8 galibiyet 13 beraberlik alırken, 8 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

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